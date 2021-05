Roma-Lazio 2-0 e biancazzurri fuori dalla corsa alla Champions (Di sabato 15 maggio 2021) Trionfa la Roma. I giallorossi vincono 2-0 il derby grazie alle reti di Mkhitaryan quasi allo scadere del primo tempo e di Pedro nella ripresa. Vittoria meritata per Fonseca, che si congeda dalla... Leggi su ilmattino (Di sabato 15 maggio 2021) Trionfa la. I giallorossi vincono 2-0 il derby grazie alle reti di Mkhitaryan quasi allo scadere del primo tempo e di Pedro nella ripresa. Vittoria meritata per Fonseca, che si congeda...

russellcrowe : Lazio v Roma - goal : ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? - OptaPaolo : 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie… - guidovecchione : RT @ItalyInTheHeart: ???? Piazza di Spagna, Roma, Lazio ?? David Francesco Sierra #piazzadispagnia #spanishsquare #roma #rome #lazio #spanish… - Mubarak_Adek : RT @goal: ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? -