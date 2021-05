Pico Rama | chi è il figlio di Enrico Ruggeri

(Di sabato 15 maggio 2021), oltre ad essere un cantante è anche un bravo padre di famiglia. Il più grande dei suoi figli però, Pier, è quasi l’opposto del papà, nonostante sia anche lui super appassionato di musica. Chi è allora? Chi èCome abbiamo dettoè uno pseudonimo.di, oggi ha 29 anni e compare spesso nelle foto del papà. Da lui ha sicuramente preso la voglia di cantare e la passione per la musica. Fisicamente ha un look parecchio diverso da quello che potremmo aspettarci. Abbigliamento un po’ alternativo, lunghi dread, barba… misticamente appassionato della vita lo abbiamo imparato a conoscere nel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pico Rama

Il suo primogenito, Pier Enrico, con il nome d'arte, ha di recente intrapreso la carriera musicale. Enrico Ruggeri: quanto guadagna e patrimonio In alcune sue recenti interviste l'artista ...Non tutti sanno che il cantante e autore, in realtà è un figlio d'arte . Pier Enrico Ruggeri - questo il suo vero nome - è infatti il figlio del cantante e conduttore Enrico Ruggeri . Classe 1990, oggi 31enne, è un volto noto al ...indirettamente le deriva pure dai riflettori che il 31enne figlio Pier Enrico si è visto addosso durante la sua partecipazione al reality show “Pechino Express” in cui si è fatto conoscere col nome ...Enrico Ruggeri è uno dei cantanti più famosi del panorama nazionale. Cantautore con all'attivo 28 album e una carriera iniziata ...