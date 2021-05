Paura a Gubbio: tre scosse di terremoto ravvicinate (Di sabato 15 maggio 2021) Sabato mattina di Paura a Gubbio (Perugia). Tre scosse di terremoto si sono susseguite a distanza di pochi minuti. La prima alle 9:56 ha avuto una magnitudo di 4.0, la seconda due minuti dopo con magnitudo 2.1 infine alle 10:07 era la terza di magnitudo 3.1. Le scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione. Al momento non sono giunte segnalazioni di danni a persone o cose, ma sono in corso verifiche. Leggi su laprimapagina (Di sabato 15 maggio 2021) Sabato mattina di(Perugia). Tredisi sono susseguite a distanza di pochi minuti. La prima alle 9:56 ha avuto una magnitudo di 4.0, la seconda due minuti dopo con magnitudo 2.1 infine alle 10:07 era la terza di magnitudo 3.1. Lesono state avvertite distintamente dalla popolazione. Al momento non sono giunte segnalazioni di danni a persone o cose, ma sono in corso verifiche.

Advertising

romatoday : Terremoto a Gubbio, tre scosse in poche ore: tanta paura - PalermoToday : Terremoto a Gubbio, tre scosse in poche ore: tanta paura - UnioneSarda : Paura in #Umbria: scossa di #terremoto nella zona di #Gubbio - - occhio_notizie : Paura per una forte scossa di #terremoto in #Umbria - infoitinterno : Terremoto in Umbria, paura a Gubbio -