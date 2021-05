Nuovi ecoincentivi per auto e moto

Leggi su nuovasocieta

(Di sabato 15 maggio 2021) Quindici mesi di grave crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19 hanno piegato diversi comparti economici, in particolare nel settore manifatturiero italiano. Tra questi, la filieramotive è stata tra le più penalizzate ed è per questa, ma anche per altre ragioni, che i governi che si sono succeduti dall’inizio del 2020 a oggi, sono intervenuti a più riprese. A quanto ammontano le perdite del settorein Italia. Le cifre danno un’idea solo parziale delle grandi perdite subite dalla filieramotive, in Italia, a causa del COVID-19. In termini percentuali il settore ha perso, nel 2020, il 27,93% pari a 1.381.496immatricolate, 535.000in meno rispetto al 2019. In pratica si è tornati ai livelli degli anni ’70. Secondo il centro studi Pror i ricavi ...