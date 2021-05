“Non ho più le gambe? Vincerò le prossime Paralimpiadi” (Di sabato 15 maggio 2021) Lui si chiama Christian Volpi, ha 22 anni, allenatore dell’Unione canoisti a Livorno. Ha perso le gambe dopo un incidente con lo scooter. E gli amici si stanno organizzando per regalargli delle super protesi. Christian non è un ragazzo che ha perso il coraggio: dopo aver rischiato di morire dissanguato nell’incidente è rimasto in terapia intensiva due giorni, ma quando si è ripreso ed è stato trasferito in ortopedia le sue parole ai fratelli sono state: . Volpi, che è vogatore del Venezia, uno dei rioni del Palio Marinaro di Livorno, ha perso le gambe mercoledì, in un incidente. Ed è stato salvato per miracolo, come racconta il Corriere: Era in sella allo scooter e tornava dal padre, dopo il lavoro da fattorino, quando è cadutoauna rotatoria. Lo hanno salvato per miracolo dal dissanguamento due vigilantes. «Era a terra, perdeva molto sangue, una delle ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Lui si chiama Christian Volpi, ha 22 anni, allenatore dell’Unione canoisti a Livorno. Ha perso ledopo un incidente con lo scooter. E gli amici si stanno organizzando per regalargli delle super protesi. Christian non è un ragazzo che ha perso il coraggio: dopo aver rischiato di morire dissanguato nell’incidente è rimasto in terapia intensiva due giorni, ma quando si è ripreso ed è stato trasferito in ortopedia le sue parole ai fratelli sono state: . Volpi, che è vogatore del Venezia, uno dei rioni del Palio Marinaro di Livorno, ha perso lemercoledì, in un incidente. Ed è stato salvato per miracolo, come racconta il Corriere: Era in sella allo scooter e tornava dal padre, dopo il lavoro da fattorino, quando è cadutoauna rotatoria. Lo hanno salvato per miracolo dal dissanguamento due vigilantes. «Era a terra, perdeva molto sangue, una delle ...

Advertising

RobertoBurioni : Eccezione (unica) alla mia decisione di non parlare più di AstraZeneca per dire che questo vaccino si mangia a cola… - welikeduel : 'Mi sono accorto che l'autismo è un tema che non interessa a nessuno. Perché se non ce l'hai non puoi renderti cont… - borghi_claudio : Salvini assolto per la nave #Gregoretti. Per identici fatti, anzi, ancora più incredibili è rinviato a giudizio a P… - brongosalvatore : RT @nonsonpago1: “Not in our name,“non vogliamo essere nemici” #Biani !?? “Imparate a fare il bene;cercate la giustizia,rialzate l’oppres… - Angelo16963582 : @corriereroma @salvaiciclisti @SalvaiciclistiR @fiabonlus Sinceramente questa striscia nera affiancata alle mura bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Il modo migliore per investire in oro senza essere ingannati I lingotti d'oro generalmente sono il modo migliore e più economico per acquistare oro, ma non è il solo. La parte più importante di questa lista è il premio. Il segreto per un ottimo investimento, ...

L'importanza dei tassi di interesse per i risparmiatori Il TAEG non considera l'interesse composto per l'anno . Il rendimento percentuale annuo è il tasso ... Per combattere l'inflazione, le banche possono fissare requisiti di riserva più elevati, si crea ...

Tesla, Elon Musk affossa i Bitcoin: non li accetterà più come mezzo di pagamento Corriere della Sera I lingotti d'oro generalmente sono il modo migliore eeconomico per acquistare oro, maè il solo. La parteimportante di questa lista è il premio. Il segreto per un ottimo investimento, ...Il TAEGconsidera l'interesse composto per l'anno . Il rendimento percentuale annuo è il tasso ... Per combattere l'inflazione, le banche possono fissare requisiti di riservaelevati, si crea ...