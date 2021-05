MotoGP | Valentino Rossi | “Per poco una pozzanghera non mi ha steso Vado meglio delle ultime gare”

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021)vede finalmente la luce dopo tantedifficili. Il Dottore è riuscito a entrare nel Q2 per la prima volta dal Gran Premio di Bahrain e ha strappare una nona posizione in griglia. Potrà quindi scattare da centro gruppo anziché dalle retrovie, con l’obiettivo di confermarsi anche in gara e trovare il miglior risultato stagionale. Ecco quanto dichiarato dal quarantaduenne di Tavullia ai microfoni di Sky Sport. “La giornata di oggi è andata sicuramenteprime. Per la qualifica abbiamo fatto una buona strategia perché siamo partiti subito con le slick. Questo ci ha dato un piccolo vantaggio. Purtroppo nel secondo giro ho toccato unae pernon mi sono. Li ho ...