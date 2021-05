MotoGP | Franco Morbidelli sul problema al ginocchio | “Sento una fitta senza antidolorifici | meglio che sia successo in prova…”

(Di sabato 15 maggio 2021) Ottima qualifica a Le Mans per, che domani scatterà in quarta posizione al via del Gran Premio di Francia 2021, quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Il romano del Team Yamaha Petronas è riuscito a salvare di fatto una giornata che non era cominciata nel migliore dei modi, alla luce di uno strano infortunio alsinistro accusato in pit-lane a fine FP3 durante una simulazione di cambio moto. “Nel flag to flag, quando l’ho appoggiato (il, ndr) a terra per salire sull’altra moto, ha ceduto e sono caduto. È stato molto doloroso, ma abbiamo un buon piano di, siamo partiti già ieri e in pista ho avuto la possibilità di guidare normalmente. Abbiamo fatto una bella qualifica. Siamo riusciti a piazzare la moto in seconda fila, ...

Per quanto riguarda gli altri italiani, quarto tempo perMorbidelli, nono per Valentino Rossi e undicesimo per Lorenzo Savadori. LA GRIGLIA DI PARTENZA:... nuova pole per la Yamaha di Fabio Quartararo nel Gp di Francia dia Le Mans. Il pilota ... Quarto posto perMorbidelli e quinto per Jan Zarco . Sesto posto per la Honda di Marc Marquez a +...Ottima qualifica a Le Mans per Franco Morbidelli, che domani scatterà in quarta posizione al via del Gran Premio di Francia 2021, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del Team ...Il francese Fabio Quartararo partirà dalla pole domani nel gran premio di Francia di Motogp in programma sul circuito di Le Mans. Il pilota della Yamaha ha ...