Londra | allarme varianti

(Di sabato 15 maggio 2021) In Gran Bretagna preoccupazione per la diffusione delledel virus. Le autorità vogliono accelerare i tempi di somministrazione delle seconde dosi del vaccino

In Gran Bretagna preoccupazione per la diffusione delle varianti del virus. Le autorità vogliono accelerare i tempi di somministrazione delle seconde dosi del vaccino...sottolineare che l'impennata di contagi è limitata ad alcune fasce d'età e ad alcune zone di... ridimensiona l'scattato ieri nel Regno Unito. Secondo Hunter l'ultima versione della ...La ‘variante indiana’ preoccupa Londra al punto di far dire al premier Johnson che ... Una minaccia che suscita allarmi crescenti – suggeriti dalla comunità medica e raccolti dai vertici politici – in ...LONDRA – C'è una nuova minaccia che incombe sulle speranze del Regno Unito di liberarsi della morsa del Covid. E' la cosiddetta 'variante indiana' del virus, sbarcata in Europa, ma soprattutto sull'is ...