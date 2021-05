Laurea in scienze delle religioni e insegnamento delle materie letterarie: ecco come stanno le cose (Di sabato 15 maggio 2021) Fa discutere l'emendamento presentato da Roberto Rampi, senatore del Partito Democratico, approvato in commissione Affari Costituzionali al Senato, in merito all'equipollenza della Laurea in scienze delle religioni a quelle di storia, filosofia e antropologia culturale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 maggio 2021) Fa discutere l'emendamento presentato da Roberto Rampi, senatore del Partito Democratico, approvato in commissione Affari Costituzionali al Senato, in merito all'equipollenza dellaina quelle di storia, filosofia e antropologia culturale. L'articolo .

fiorenzamarcel1 : RT @pfasce: In buona sostanza, con l'emendamento proposto dal PD e approvato non so se già da entrambi i rami del parlamento, uno si laurea… - pfasce : In buona sostanza, con l'emendamento proposto dal PD e approvato non so se già da entrambi i rami del parlamento, u… - LuigiBiagini : @Angie_Lo7 @DominoEffetto Istituto Tecnico per Geometri Laurea in Scienze Agrarie Dottorato in Economia Ricercatore università - scuolainforma : UIL Scuola IRC Nazionale: ‘Chiarimenti su Laurea Magistrale LM64 e Laurea Magistrale in Scienze Religiose’ - EvaApplepie : @Angie_Lo7 Liceo socio-psico-pedagogico (uscita al grido: non farò mai l'insegnante) Due anni di pausa Laurea in s… -