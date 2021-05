La SIMEDET lancia la “Guida pratica al Covid 19 delle professioni sanitarie”. Prefazione del Ministro Speranza.

Leggi su cityroma

(Di sabato 15 maggio 2021) Un lavoro che ha coinvolto decine disti di ogni parte d’Italia e che ci permette di avere una risposta basata sulle attuali conoscenze mae utile per tutti gli operatori» spiega una nota della Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica. La, Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica, annuncia la pubblicazione del nuovo numero dell’JPDTM- Journal of Prevention, Diagnostic and Therapeutic Medicine dal titolo “al19”. (https://www.ijpdtm.it/index.php/ijpdtm/announcement/view/6) «Un lavoro enorme che ha coinvolto decine disti di ogni parte d’Italia e che ci permette di avere una risposta basata sulle attuali ...