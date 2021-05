Hideo Kojima incontra il regista di Drive, collaborazione in vista per il prossimo gioco? (Di sabato 15 maggio 2021) Il noto autore di Metal Gear Solid e del ben più recente Death Stranding, Hideo Kojima, è stato recentemente beccato in compagnia di Nicolas Winding Refn, il famoso regista di Drive, film del 2011 con Ryan Gosling. I due si sono apparentemente intrattenuti in una lunga chiacchierata virtuale di due ore e mezza e, sebbene non siano stati resi noti gli argomenti di conversazione, tanto è bastato per generare curiosità e hype. Hideo Kojima, oltre ad essere uno sviluppatore di fama internazionale, è anche un accanito fan cinematografico. Il suo amore per le pellicole traspare in ogni suo singolo lavoro, ma in Death Stranding è riuscito ad andare oltre: tutti i personaggi principali sono interpretati da attori famosi, come Norman Reedus e Mads Mikkelsen. Perfino il regista ... Leggi su eurogamer (Di sabato 15 maggio 2021) Il noto autore di Metal Gear Solid e del ben più recente Death Stranding,, è stato recentemente beccato in compagnia di Nicolas Winding Refn, il famosodi, film del 2011 con Ryan Gosling. I due si sono apparentemente intrattenuti in una lunga chiacchierata virtuale di due ore e mezza e, sebbene non siano stati resi noti gli argomenti di conversazione, tanto è bastato per generare curiosità e hype., oltre ad essere uno sviluppatore di fama internazionale, è anche un accanito fan cinematografico. Il suo amore per le pellicole traspare in ogni suo singolo lavoro, ma in Death Stranding è riuscito ad andare oltre: tutti i personaggi principali sono interpretati da attori famosi, come Norman Reedus e Mads Mikkelsen. Perfino il...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #HideoKojima incontra il regista di Drive, collaborazione in vista per il prossimo gioco? - Eurogamer_it : #HideoKojima incontra il regista di Drive, collaborazione in vista per il prossimo gioco? - GianlucaOdinson : Metal Gear Solid: quanti sono i giochi della saga di Hideo Kojima? - DrApo81614502 : Se pensate che i tweet di elon musk siano quelli più da pezzo di merda, pazzo, big che blend in with the plebe (tut… - HIDEO_KOJIMA_EN : RT @GameXperienceIT: Death Stranding: Quali film e serie TV arricchiscono la collezione di Heartman? -