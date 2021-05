(Di sabato 15 maggio 2021), pomodori e polpette : gli ingredienti per un bel piatto made in Italy ci sono tutti, ma sulla tecnica non ci siamo proprio. Eilpubblicato sulla pagina Facebook 'Josh and Lisa ' ...

PaolaCo91929530 : RT @MediasetTgcom24: 'Gli spaghetti si cucinano così': il video-tutorial che fa infuriare gli italiani #spaghetti - kornfeind : RT @Deboratourguide: Come rovinare la buona cucina italiana! - tripa19741 : RT @MediasetTgcom24: 'Gli spaghetti si cucinano così': il video-tutorial che fa infuriare gli italiani #spaghetti - MediasetTgcom24 : 'Gli spaghetti si cucinano così': il video-tutorial che fa infuriare gli italiani #spaghetti… - kissybvtera : RT @F4IRYUKHEI: colombo di merda potevi farti i cazzi tuoi e invece eccoli gli am3ricani che arrivano loro pizza spaghetti it’s me mario di… -

'Non si cucinano affatto così', scrivono indignatiitaliani nei commenti al filmato. In effetti rovesciare tuttiingredienti sul tavolo della cucina non è cosa da tutti i giorni,......all'italiana Impazza su Twitter il video realizzato da una casalinga americana in cui mostra il suo metodo per preparare una grande quantità diin un lampo, mescolando tutti...Il tutorial (da quasi 30 milioni di visualizzazioni) dell’«italiana» Lisa e del compagno Josh è uno schiaffo alla cucina nostrana. Ma non il solo. Gli scivoloni illustri di Gordon Ramsay, Martha Stewa ...Spaghetti, pomodori e polpette: gli ingredienti per un bel piatto made in Italy ci sono tutti, ma sulla tecnica non ci siamo proprio. E così il video pubblicato sulla pagina Facebook "Josh and Lisa" è ...