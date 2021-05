Derby Roma Lazio oggi 15 maggio 2021: dove vederlo in tv e a che ora inizia (Di sabato 15 maggio 2021) Capitale in fibrilLazione per il Derby di questa sera: Roma – Lazio all’Olimpico alle 20:45. Non un Derby qualsiasi per l’AS Roma che sarà guidata per la penultima volta da Paulo Fonseca prima dell’era del Superone. Scopriamo insieme dove vedere la partita, a che ora e la possibile formazione. Derby Roma – Lazio: dove vedere, a che ora, formazione Il fischio d’inizio del match sarà alle 20:45, in diretta dall’Olimpico, e sarà visibile esclusivamente su Dazn e Dazn 1 (al canale 209 di Sky). Per la Roma la probabile formazione è un 4-2-3-1 (Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Villar, Cristante; El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. – A disposizione: Fuzato, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Capitale in fibrilne per ildi questa sera:all’Olimpico alle 20:45. Non unqualsiasi per l’ASche sarà guidata per la penultima volta da Paulo Fonseca prima dell’era del Superone. Scopriamo insiemevedere la partita, a che ora e la possibile formazione.vedere, a che ora, formazione Il fischio d’inizio del match sarà alle 20:45, in diretta dall’Olimpico, e sarà visibile esclusivamente su Dazn e Dazn 1 (al canale 209 di Sky). Per lala probabile formazione è un 4-2-3-1 (Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Villar, Cristante; El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. – A disposizione: Fuzato, ...

