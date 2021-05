CIV Moto3 | Misano | Matteo Bertelle vince Gara 1 all' esordio stagionale

(Di sabato 15 maggio 2021) La primadel weekend per quel che riguarda il CIVsul circuito disi conclude con una grande vittoria di. Il pilota del team Minimoto Portomaggiore, assente al primo ...

Advertising

forix : CIV Moto3, drivers' championship: Elia Bartolini (70 points), Biagio Miceli (42), Pasquale Alfano (38) - CorriereRomagna : Moto, Civ: Elia Bartolini sfiora il tris in Moto3 VIDEO - - forix : CIV Moto3, Misano/1, fastest lap: Matteo Bertelle (KTM), 1'43.755, 146.630 km/h - forix : CIV Moto3, Misano/1, race: Matteo Bertelle (KTM), 26'10.825, 145.276 km/h - andre_loggia94 : MATTEO BERTELLE!! ricordiamo che ha partecipato anche al #FIMCEVREPSOL quando il team @teamSic58 credeva ancora ne… -

Ultime Notizie dalla rete : CIV Moto3

Corriere Romagna

SBK, Misano: Pirro show in Gara 1, Delbianco secondo La classifica di Gara 1, Misano: Matteo Bertelle vince Gara 1 all'esordio stagionaleLa prima gara del weekend per quel che riguarda ilsul circuito di Misano si conclude con una grande vittoria di Matteo Bertelle . Il pilota del team Minimoto Portomaggiore, assente al primo round del Mugello lo scorso aprile a causa della ...Assente al Mugello, il pilota del team Minimoto Portomaggiore ha conquistato la vittoria davanti a Elia Bartolini e Zonta Van De Goorbergh. Surra a terra a pochi giri dal termine ...Ecco le pole position delle cinque classi del Campionato Italiano Velocità, con il pilota del DMR Racing primo in Superbike. Nelle altre classi, premiati Andy Verdoia, Matteo Bertelle, Alberto Ferrand ...