Calcio: l'Atalanta vince 4-3 sul Genoa e vola in Champions per il terzo anno di fila (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - L'Atalanta batte 4-3 in trasferta il Genoa e conquista la qualificazione in Champions League per il terzo anni consecutivo, con una giornata di anticipo. La sfida di Marassi regala emozioni dal primo all'ultimo minuto. Nel primo tempo non c'è storia, i bergamaschi chiudono largamente in vantaggio grazie alle reti di Zapata al 9', di Malinovsky al 27' e di Gosens al 44'. La partita sembrerebbe non avere più nulla da dire, Gasperini toglie un attaccante (Zapata) per un centrocampista (Pasalic), ma il Grifone è duro a morire. Al 49' Eldor Shomurodov si mette in proprio: progressione impressionante, dribbling secco su due avversari e dal limite dell'area non lascia scampo a Gollini, 1-3. L'Atalanta non smette di creare gioco e al 54' è proprio il neo entrato Pasalic a siglare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - L'batte 4-3 in trasferta ile conquista la qualificazione inLeague per ilanni consecutivo, con una giornata di anticipo. La sfida di Marassi regala emozioni dal primo all'ultimo minuto. Nel primo tempo non c'è storia, i bergamaschi chiudono largamente in vantaggio grazie alle reti di Zapata al 9', di Malinovsky al 27' e di Gosens al 44'. La partita sembrerebbe non avere più nulla da dire, Gasperini toglie un attaccante (Zapata) per un centrocampista (Pasalic), ma il Grifone è duro a morire. Al 49' Eldor Shomurodov si mette in proprio: progressione impressionante, dribbling secco su due avversari e dal limite dell'area non lascia scampo a Gollini, 1-3. L'non smette di creare gioco e al 54' è proprio il neo entrato Pasalic a siglare ...

Advertising

FBiasin : Terza qualificazione di fila in #Champions per l'#Atalanta. Un capolavoro di gestione, un esempio per tutto il mo… - ClaMarchisio8 : E comunque complimenti al @SassuoloUS , che come l'@Atalanta_BC sono due realtà davvero belle. Due squadre che reg… - ClericiMario : RT @deatoffees: #genoaAtalanta #Atalanta Bergamasca Calcio è ancora qualificata per la #ChampionsLeague, #Atalanta Bergamasca Calcio è anco… - TV7Benevento : Calcio: l'Atalanta vince 4-3 sul Genoa e vola in Champions per il terzo anno di fila... - LaStampa : L’Atalanta non si ferma e torna in Champions: Genoa battuto 4-3 -