Calcio, la Juventus batte l’Inter 3-2 e resta in corsa per la Champions League! Si salva lo Spezia (Di sabato 15 maggio 2021) I primi tre anticipi odierni della 37ma giornata della Serie A 2021 di Calcio molto dicono nelle zone nobili ed in quelle calde della classifica: lo Spezia batte il Torino per 4-1 e festeggia l’aritmetica salvezza, mentre l’Atalanta vince per 3-4 in casa del Genoa e conquista la matematica qualificazione alla prossima Champions League, mentre la Juventus batte per 3-2 i campioni d’Italia dell’Inter e resta ancora in corsa per un posto in Champions League. L’Atalanta archivia la pratica Genoa in 45?, chiudendo avanti 0-3 all’Intervallo con i gol di Zapata, Malinovsky e Gosens. Nella ripresa Shomurodov accorcia, Pasalic firma l’1-4 e le reti di Pandev e Shomurodov mettono un po’ di pepe al finale, ma gli ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) I primi tre anticipi odierni della 37ma giornata della Serie A 2021 dimolto dicono nelle zone nobili ed in quelle calde della classifica: loil Torino per 4-1 e festeggia l’aritmetica salvezza, mentre l’Atalanta vince per 3-4 in casa del Genoa e conquista la matematica qualificazione alla prossimaLeague, mentre laper 3-2 i campioni d’Italia delancora inper un posto inLeague. L’Atalanta archivia la pratica Genoa in 45?, chiudendo avanti 0-3 alvallo con i gol di Zapata, Malinovsky e Gosens. Nella ripresa Shomurodov accorcia, Pasalic firma l’1-4 e le reti di Pandev e Shomurodov mettono un po’ di pepe al finale, ma gli ...

