Benevento-Cagliari | il fratello di Mazzoleni querela Mastella

(Di sabato 15 maggio 2021) Ildi Paolo, finito in una bufera mediatica dopo, hato il sindaco diClementeNon si placano le polemiche scatenate nella partita tra, che ha sancito la quasi retrocessione dei campani. Al centro della bufera mediatica Paolo, addetto al Var della partita e della gara della settimana precedente tra i sardi e il Napoli. L’arbitro è stato accusato di aver favorito appositamente il, e di arbitrare sempre contro le squadre del sud.da allora non è stato ancora designato per nessuna gara, ma intanto ilMario, ex arbitro, ha ...

"Leggo di una querela contro di me da parte del fratello del 'varista' Mazzoleni, a seguito della partita. Ci vedremo volentieri in Tribunale. Per quanto mi riguarda, ho dato mandato ai miei legali di valutare di querelare per danno di immagine ed economico alla città quanto procurato ...