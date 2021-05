Avere 25 anni oggi, la designer Chiara Pasini: «Mi sento invincibile, capace di fare qualsiasi cosa» (Di sabato 15 maggio 2021) Ha creato un portale, feelingnova.com, dalla grafica accattivante, un progetto dedicato alla vita delle donne dopo un’operazione di tumore al seno. Chiara Pasini, designer milanese, è pronta a lanciare il suo brand.«Una collezione di intimo, Waby Saby, che ho disegnato io, un reggiseno speciale, allegro e colorato, realizzato con tessuti innovativi e adatto al post intervento». Tutto nasce da un’esperienza personale, negativa: la mamma che si ammala, il suo percorso di cure, la guarigione. I blog di feelingnova.com e @feeling nova su Instagram mostrano foto di donne sorridenti.Gli scatti che realizzo con una fotografa sono positivi perché ritraggono donne che hanno superato i momenti critici e riprendono in mano la vita, tornando ad amare il proprio corpo. Feelingnova.com racconta il “dopo”, non la malattia, sostiene le ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 maggio 2021) Ha creato un portale, feelingnova.com, dalla grafica accattivante, un progetto dedicato alla vita delle donne dopo un’operazione di tumore al seno.milanese, è pronta a lanciare il suo brand.«Una collezione di intimo, Waby Saby, che ho disegnato io, un reggiseno speciale, allegro e colorato, realizzato con tessuti innovativi e adatto al post intervento». Tutto nasce da un’esperienza personale, negativa: la mamma che si ammala, il suo percorso di cure, la guarigione. I blog di feelingnova.com e @feeling nova su Instagram mostrano foto di donne sorridenti.Gli scatti che realizzo con una fotografa sono positivi perché ritraggono donne che hanno superato i momenti critici e riprendono in mano la vita, tornando ad amare il proprio corpo. Feelingnova.com racconta il “dopo”, non la malattia, sostiene le ...

