Atletica | salto con l’asta | Roberta Bruni vola a 4 60 | record italiano eguagliato

(Di sabato 15 maggio 2021) Grande prestazione di, che a Firenze eguaglia ildelconfemminile. La 27enne romana dei Carabinieri è riuscita infatti a superare la misura di 4.60 metri, la stessa misura realizzata all’aperto da Anna Giordano Bruno nell’agosto 2009 e dalla stessaad Ancona nel 2013. Un risultato che consente all’azzurra di aggiungere ben 9 centimetri al proprio personale outdoor. Al momento il 4.60 non sarebbe sufficiente per avere la certezza della qualificazione olimpica, il cui standard è di 4.70, ma si tratta di una misura che dà buone possibilità di qualificazione tramite il ranking mondiale. Da sottolineare anche la grande prova di Elisa Molinarolo, capace di arrivare a 4.55 e provare la misura del...

- A parte il fantastico Jacobs, che col nuovo record italiano sui 100 di 9"95 ha portato ... Ci riferiamo ad Elisa Naldi brava nelin lungo e ad Idea Pieroni deludente nell'alto. ......soprattutto scala ulteriori posizioni nel ranking della World Athletics (la Federazione Internazionale diex IAAF) consolidando il proprio punteggio. Per la qualificazione olimpica nel...Record italiano. Il secondo in pochi giorni per l’atletica italiana. Roberta Bruni, astista reatina dei Carabinieri ha eguagliato oggi pomeriggio Firenze il record italiano del salto con l'asta. Allen ...FIRENZE - enorme prova nel salto con l'asta di Roberta Bruni durante il meeting di prove multiple di Firenze. Ma anche incredibile prova della seconda, Elisa Molinarolo. Roberta ha infatti valicato la ...