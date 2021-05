Atalanta, poker in casa del Genoa e un altro anno in Champions (Di sabato 15 maggio 2021) L’Atalanta dilaga contro il Genoa: a Marassi finisce 3-4 per la squadra di Gasperini. Una vittoria importantissima che significa Champions League per i neroazzurri di Bergamo. Sblocca la gara nel primo tempo Duvan Zapata al 9? dopo una bella azione. Raddoppia Malinovskyi al 26? e, infine, il tris con Gosens al 44?: cross di Miranchuk, sponda di Hateboer per Gosens che di testa non sbaglia. Nella ripresa il Genoa reagisce e trova il gol: al 48? Shomurodov, ruba palla a Djimsiti, e calcia dalla distanza e trova una grande rete. Al 51? segna di nuovo l’Atalanta con Pasalic su assist di Miranchuk. I padroni di casa rispondono nuovamente al 66? con un calcio di rigore di Pandev. Nel finale arriva anche il terzo gol del Genoa: assist di Pandev che allarga per Shomurodov che ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) L’dilaga contro il: a Marassi finisce 3-4 per la squadra di Gasperini. Una vittoria importantissima che significaLeague per i neroazzurri di Bergamo. Sblocca la gara nel primo tempo Duvan Zapata al 9? dopo una bella azione. Raddoppia Malinovskyi al 26? e, infine, il tris con Gosens al 44?: cross di Miranchuk, sponda di Hateboer per Gosens che di testa non sbaglia. Nella ripresa ilreagisce e trova il gol: al 48? Shomurodov, ruba palla a Djimsiti, e calcia dalla distanza e trova una grande rete. Al 51? segna di nuovo l’con Pasalic su assist di Miranchuk. I padroni dirispondono nuovamente al 66? con un calcio di rigore di Pandev. Nel finale arriva anche il terzo gol del: assist di Pandev che allarga per Shomurodov che ...

