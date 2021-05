Apple Store in Via del Corso a Roma, prossima apertura: ecco come sarà (Di sabato 15 maggio 2021) La Apple sta per aprire un nuovo Store proprio nel cuore della Capitale; in particolare parliamo del secondo negozio di nuova generazione che l’azienda aprirà in Italia, dopo quello a Milano di Piazza Liberty. Lo Store non sarà un semplice luogo dove acquistare prodotti con la mela morsa bensì offrirà attività per tutti gli appassionati Apple. Apple Store a Roma: quando apre Le informazioni sul nuovo Apple Store in Via del Corso sono ancora limitate, con certezza possiamo dire che non manca molto all’apertura, sulle vetrine dello Store infatti si legge: “Stiamo arrivando!“. Tuttavia le tempistiche sembrano ancora un po’ lunghe, secondo alcune fonti lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Lasta per aprire un nuovoproprio nel cuore della Capitale; in particolare parliamo del secondo negozio di nuova generazione che l’azienda aprirà in Italia, dopo quello a Milano di Piazza Liberty. Lononun semplice luogo dove acquistare prodotti con la mela morsa bensì offrirà attività per tutti gli appassionati: quando apre Le informazioni sul nuovoin Via delsono ancora limitate, con certezza possiamo dire che non manca molto all’, sulle vetrine delloinfatti si legge: “Stiamo arrivando!“. Tuttavia le tempistiche sembrano ancora un po’ lunghe, secondo alcune fonti lo ...

