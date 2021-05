Abu Mazen l’irrilevante (Di sabato 15 maggio 2021) Mahmoud Abbas (Abu Mazen), presidente dell’Autorità nazionale palestinese, è l’assente, o addirittura il primo sconfitto, nello scontro che da lunedì sera vede fronteggiarsi Gaza e Israele. Con i suoi ottantacinque anni di età e quindici di presidenza, Abu Mazen aveva pensato che l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca avrebbe coinciso con una maggiore apertura americana verso la causa palestinese. Per farsi vedere ben disposto e per compiacere Biden aveva anche indetto per la prima volta delle elezioni che poi, per paura di perdere, ha cancellato. Avrebbe vinto Hamas, il gruppo che ha il controllo della Striscia di Gaza e che ha lanciato l’offensiva contro Israele. Abu Mazen, dopo aver cercato di proporre a Hamas un governo di unità nazionale, ha annullato le elezioni. Non avendo intenzione di assumersi la responsabilità della ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) Mahmoud Abbas (Abu), presidente dell’Autorità nazionale palestinese, è l’assente, o addirittura il primo sconfitto, nello scontro che da lunedì sera vede fronteggiarsi Gaza e Israele. Con i suoi ottantacinque anni di età e quindici di presidenza, Abuaveva pensato che l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca avrebbe coinciso con una maggiore apertura americana verso la causa palestinese. Per farsi vedere ben disposto e per compiacere Biden aveva anche indetto per la prima volta delle elezioni che poi, per paura di perdere, ha cancellato. Avrebbe vinto Hamas, il gruppo che ha il controllo della Striscia di Gaza e che ha lanciato l’offensiva contro Israele. Abu, dopo aver cercato di proporre a Hamas un governo di unità nazionale, ha annullato le elezioni. Non avendo intenzione di assumersi la responsabilità della ...

Advertising

fattoquotidiano : Conflitto Israele-Palestina, Abu Mazen e Netanyahu temono di perdere il potere: così lo scontro serve a mantenere l… - GiuseppeMargio1 : Chest’è!!! E la povera gente muore per colpa di questi cialtroni! Conflitto Israele-Palestina, Abu Mazen e Netany… - mesoada : @bartbene @gabrieligm @smilypapiking Io lo so benissimo,ma lì non c'è Hamas, c'è l'Autorità Palestinese di Abu Maze… - PeaceMusicLovee : @rubio_chef Politicamente UN CAZZO. Perché non dicono che Abu Mazen è con israelemerda perché? Perché citano solo H… - lillydessi : Israele intensifica attacchi su Gaza. Abu Mazen: intervenga Biden - Il Sole 24 ORE -