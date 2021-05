Tra M5S e Casaleggio siamo alle carte bollate I 5S reclamano i dati degli iscritti Rousseau ha 5 giorni per consegnare la lista degli attivisti

(Di venerdì 14 maggio 2021) Eccolo, finalmente, il colpo di teatro: Vito Crimi ha inviato a Davidela diffida “ad astenersi da qualsiasi trattamento dei, che non sia finalizzato alla consegna dei medesimial Movimento entro 5”, come anticipato ieri anche da Il Fatto Quotidiano (leggi l’articolo). “La diffida è stata inviata contestualmente al Garante della Privacy, con questa specifica – secondo quanto emerso poi ieri -: qualsiasi diversa attività di trattamento lo esponeconseguenze previste dalla legge per i trattamenti illegittimi dei”. Ecco il primo vero atto di ‘guerra’ dopo la decisione didi non...

E sulle alleanze: "Possibile pezzi strada insieme a, ma noi vogliamo guidare il Paese" Dalla ... "La clausola è la nostra bandiera e qui sta anche la differenza di fondola nostra impostazione e ...Dopo una spaccatura negli scorsi giorni, dovuta alla presentazione dei nomi per i candidati sindaci delle grandi città, soprattutto a Roma e Torino, dove Pd esi presenteranno separati, Orlando prova a ricucire. "L'alleanza con i 5 stelle è complicata e lo sapevamo, ma non credo sia finita. Credo sia una strada obbligata e un'opportunità, perché per ...Il direttore di MicroMega, tornato in edicola con un numero speciale, entra a gamba tesa nel dibattito pubblico. Sulla cultura di destra dà ragione a Scanzi: “Heidegger, Schmitt, Pound o Céline, tutti ...L'alleanza del Partito democratico con il Movimento 5 Stelle è "complicata", e "questo lo sapevamo, l'abbiamo sperimentato nelle scorse elezioni regionali. Non credo che sia finita, credo che sia una ...