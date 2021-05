Serie A, dove vedere la trentasettesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn (Di venerdì 14 maggio 2021) La trentasettesima giornata di Serie A scatterà sabato con quattro anticipi. Uno di questi sarà il big match Juventus-Inter alle 18. La trentasettesima giornata di Serie A scatterà sabato alle 15 con due match in contemporanea: Spezia-Torino e Genoa-Atalanta. Alle 18, invece, è in programma la sfida fra la Juventus e l’Inter. Il derby di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 14 maggio 2021) LadiA scatterà sabato con quattro anticipi. Uno di questi sarà il big match Juventus-Inter alle 18. LadiA scatterà sabato alle 15 con due match in contemporanea: Spezia-Torino e Genoa-Atalanta. Alle 18, invece, è in programma la sfida fra la Juventus e l’Inter. Il derby di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

SalentoSport : #SERIEB – #Venezia, Zanetti: “Non so dove possiamo arrivare. Per battere il #Lecce servirà essere perfetti”… - SympanXylon : GRAZIE !!!???? ???? Dai raga non deludetemi così. Queste frasi tirate fuori dalle serie tv americane del tipo 'Oh ma… - ProviniProClub : RT @blackpoint786: Prossima settimana ultimi provini per trovare un nuovo club dove giocare come ESTERNO OFFENSIVO DESTRO, prediligo ATTACC… - viole7_hill : A volte le serie TV finiscono anche perché finisce la storia da raccontare, perché si è arrivati dove si voleva arr… - cchiars : @mancaossigeno libri: la canzone di achille, solo e per sempre tua, l'amore prima di noi (gli ultimi due sembrano d… -