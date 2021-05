Serena Marchese ballerina di Amici 20 si racconta: “Sono pronta ad affrontare qualsiasi sfida” (Di venerdì 14 maggio 2021) Serena Marchese, dopo l’eliminazione avvenuta durante la semifinale di Amici 20, si è confessata in una lunga intervista. 21enne siracusana (nata il 23 febbraio 2000), con la fobia per l’aereo ed una splendida ammirazione per Elena D’Amario, Serena ha raccontato il suo grande amore per la danza e ripercorrendo il percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia. Serena Marchese di Amici 20: i primi passi nella danza Serena Marchese si è raccontata in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, dove ha ripercorso gli inizi della sua carriera e la passione per la danza, trasmessa dalla madre Anna. “A mia mamma Anna è sempre piaciuta la danza – ha detto – voleva che la terza figlia, la femminuccia, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 maggio 2021), dopo l’eliminazione avvenuta durante la semifinale di20, si è confessata in una lunga intervista. 21enne siracusana (nata il 23 febbraio 2000), con la fobia per l’aereo ed una splendida ammirazione per Elena D’Amario,hato il suo grande amore per la danza e ripercorrendo il percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia.di20: i primi passi nella danzasi èta in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, dove ha ripercorso gli inizi della sua carriera e la passione per la danza, trasmessa dalla madre Anna. “A mia mamma Anna è sempre piaciuta la danza – ha detto – voleva che la terza figlia, la femminuccia, ...

