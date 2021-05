Roma: festa privata in Piazza, i residenti chiamano la Polizia. Scatta la multa per tutti (Di venerdì 14 maggio 2021) Musica, vociare e tanto chiasso, è questo che fino alle 2 di notte, i residenti in Piazza Prati degli Strozzi hanno dovuto tollerare. Una sopportazione che, forse, prima del Covid-19 sarebbe durata ma che a fronte di un assembramento ed una violazione del coprifuoco i cittadini non si sono sentiti di ignorare. E’ Scattata così, alle 2:30 circa di ieri notte, la segnalazione alla Polizia di Stato per baccano e assembramento in strada. Leggi anche: Choc a Roma: banda sequestra il parroco e lo ‘ripulisce’, bottino da 4.000 euro Giunti sul posto gli agenti del Commissariato Prati hanno beccato ben 7 giovani – quasi tutti ventenni – a far casino e ascoltare musica in barba del coprifuoco. Il gruppo di ragazzi è stato innanzitutto sanzionato – per violazione del decreto in vigore – e poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) Musica, vociare e tanto chiasso, è questo che fino alle 2 di notte, iinPrati degli Strozzi hanno dovuto tollerare. Una sopportazione che, forse, prima del Covid-19 sarebbe durata ma che a fronte di un assembramento ed una violazione del coprifuoco i cittadini non si sono sentiti di ignorare. E’ta così, alle 2:30 circa di ieri notte, la segnalazione alladi Stato per baccano e assembramento in strada. Leggi anche: Choc a: banda sequestra il parroco e lo ‘ripulisce’, bottino da 4.000 euro Giunti sul posto gli agenti del Commissariato Prati hanno beccato ben 7 giovani – quasiventenni – a far casino e ascoltare musica in barba del coprifuoco. Il gruppo di ragazzi è stato innanzitutto sanzionato – per violazione del decreto in vigore – e poi ...

