**Roma Capitale: Marini, 'spero Regione a fine legislatura, intanto interventi circoscritti'** (2) (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - Ad oggi sono pendenti diversi disegni di legge che prevedono una modifica della governance, dell'assetto istituzionale di Roma Capitale con un rafforzamento dei poteri: si tratta, oltre ad alcuna proposte di legge ordinarie, di due proposte di revisione costituzionale, una presentata da FI (primo firmatario Barelli) e una del PD (primo firmatario Morassut), che vorrebbero attribuire a Roma Capitale i poteri di una Regione. "La prima funzione della Commissione è appunto quella di favorire lo svolgimento dei lavori parlamentari anche attraverso la collaborazione degli enti territoriali interessati, perché per trasformare Roma in Regione - spiega il costituzionalista - è necessario seguire il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 132, che è un processo più complesso di quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - Ad oggi sono pendenti diversi disegni di legge che prevedono una modifica della governance, dell'assetto istituzionale di Romacon un rafforzamento dei poteri: si tratta, oltre ad alcuna proposte di legge ordinarie, di due proposte di revisione costituzionale, una presentata da FI (primo firmatario Barelli) e una del PD (primo firmatario Morassut), che vorrebbero attribuire a Romai poteri di una. "La prima funzione della Commissione è appunto quella di favorire lo svolgimento dei lavori parlamentari anche attraverso la collaborazione degli enti territoriali interessati, perché per trasformare Roma in- spiega il costituzionalista - è necessario seguire il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 132, che è un processo più complesso di quanto ...

