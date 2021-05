Resident Evil Village nasconde una lightsaber nel suo arsenale (Di venerdì 14 maggio 2021) Resident Evil ha sempre avuto un buon campionario di armi tra cui scegliere, ma l'easter egg presente in Village vi stupirà: una spada laser! Non si tratta, chiaramente, di un riferimento ufficiale a Star Wars, fatto sta però che effettivamente sarà possibile trovare e utilizzare quest'arma jedi, sebbene la procedura non sia proprio velocissima o semplice. Bisognerà effettuare questi passaggi, nell'ordine: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021)ha sempre avuto un buon campionario di armi tra cui scegliere, ma l'easter egg presente invi stupirà: una spada laser! Non si tratta, chiaramente, di un riferimento ufficiale a Star Wars, fatto sta però che effettivamente sarà possibile trovare e utilizzare quest'arma jedi, sebbene la procedura non sia proprio velocissima o semplice. Bisognerà effettuare questi passaggi, nell'ordine: Leggi altro...

Advertising

Rakin : RESIDENT EVIL VILLAGE VAMO DALE DALE DALE DALE - Eurogamer_it : #ResidentEvil Village nasconde una #lightsaber nel suo arsenale - Fra_Illy : Titoli che mi sono perso via perché non ho avuto la play quando ero bambino: Spyro Resident Evil Tomb Raider Final Fantasy (dal 9 in giù) - maplewhite1912 : #ResidentEvilVillage tra tensione e adrenalina: uno splendido viaggio nel genere horror - - Nitrel_ : @CoachPlaty Più terrorizzante dell'ultimo Resident evil -