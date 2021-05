Report | anche Salvini ha incontrato lo 007 Mancini

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 maggio 2021)Matteohapiù volte lo 007. Lo ha detto lui stesso ai microfoni dima ha detto di non ricordare di averloin un autogrill. Un chiaro riferimento alla vicenda Renzi nel frattempo arrivata all’attenzione del Copasir. Il segretario della Lega Matteo, ha ammesso ai microfoni didi avervarie volte l’agente segreto. Durante lo svolgimento dell’inchiesta i nostri inviati avevano raccolto informazioni, poi confermate da una fonte qualificata, cheavrebbepiù volte Marco, non solo in sedi istituzionali, main autogrill, circostanza che il leader della Lega non ...