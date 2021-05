**Recovery: Draghi studia timing semplificazioni e governance, dialogo serrato con Ue** (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Arriverà in Consiglio dei ministri tra giovedì e venerdì il decreto ‘imprese, lavoro, professioni’, con risorse e sostegni per le imprese alle prese con la stretta anti-Covid, rinvio delle cartelle esattoriali e tutta una serie di misure per un maxi decreto dal valore di 40 miliardi di euro. La settimana successiva -stando al timing di Palazzo Chigi- dovrebbe arrivare il decreto semplificazioni nonché, l’obiettivo, il provvedimento che disegna la governance per il Recovery plan. Entrambi i dl avranno alle spalle un’interlocuzione serrata e continua con Bruxelles. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Arriverà in Consiglio dei ministri tra giovedì e venerdì il decreto ‘imprese, lavoro, professioni’, con risorse e sostegni per le imprese alle prese con la stretta anti-Covid, rinvio delle cartelle esattoriali e tutta una serie di misure per un maxi decreto dal valore di 40 miliardi di euro. La settimana successiva -stando aldi Palazzo Chigi- dovrebbe arrivare il decretononché, l’obiettivo, il provvedimento che disegna laper il Recovery plan. Entrambi i dl avranno alle spalle un’interlocuzione serrata e continua con Bruxelles. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

