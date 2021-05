Probabili formazioni Milan - Cagliari | aggiornamenti

(Di venerdì 14 maggio 2021)O - Neltorna Saelemaekers , che ha scontato la squalifica. Brahim Diaz verso la conferma. Differenziato, in casa, per gli acciaccati Walukiewicz e Calabresi , per gli altri ...

MILANO - Nel Milan torna Saelemaekers , che ha scontato la squalifica. Brahim Diaz verso la conferma. Differenziato, in casa Cagliari , per gli acciaccati Walukiewicz e Calabresi , per gli altri ...PARMA - Nel Parma potrebbe rientrare Kucka , difficile per Gervinho . Nel Sassuolo Djuricic non è al meglio (pronto Traore ), mentre Caputo partirà ancora dalla panchina. ...Probabili formazioni. Domenica, Stadio Tardini, ore 15. PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Dierckx, Gagliolo; Grassi, Hernani, Sohm; Kucka, Cornelius, Brunetta. Allenatore: D’Av ...Nella 23ª giornata della Prima Fase - Girone Unico "all'italiana" del Campionato Primavera 1 TIM 2020/2021 l'AS Roma affronta il Torino FC ...