Principe Harry | La mia vita a Buckingham Palace? A metà tra uno zoo e il Truman Show

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Un misto tra ile lo zoo”. Così ilha descritto lada reale in un’intervista a Dax Shepard per il suo podcast ‘The Armchair Expert’. Il duca di Sussex ha rivelato che avrebbe voluto lasciare la famiglia reale già quando aveva 20 anni e spiegato che ha preso alla fine quella decisione per interrompere il circolo di “dolore o sofferenza” che aveva vissuto durante la crescita.Tra le ragioni della sua rottura con i Windsorha anche menzionato la morte della madre Lady Diana. “Avevo vent’anni e pensavo: ’Non voglio questo lavoro, non lo voglio fare. Guarda cosa è successo a mia madre? Come potrò mai costruire una famiglia, avere una moglie, quando so che può succedere di nuovo?”, ha confessato.Quanto al padre Carlo, ilritiene ...

Ultime Notizie dalla rete : Principe Harry

