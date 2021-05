Pd, Leonori: spero altre candidature primarie, confronto idee (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – “A Roma abbiamo deciso di fare le primarie, siamo arrivati un po’ in ritardo con i tempi ma ora dobbiamo raccontare agli elettori cosa vogliamo fare. Il Pd ha in campo un’ottima candidatura, quella di Roberto Gualtieri, poi ci sono Ciani, Zevi e Caudo e speriamo ne arrivino altri perche’ sono diverse idee e proposte che si confrontano per arrivare a una sintesi”. Lo ha dettto la capogruppo del Pd in Regione Lazio, Marta Leonori, intervenendo a Radio Roma Capitale. “Se c’e’ una questione femminile nel Pd? Monica Cirinna’ e’ una validissima parlamentare ed esponente Pd che ha deciso di rispondere all’appello di Letta sull’essere uniti in questa occasione, ma lei poteva essere ottimo nome e sono sicura che come sempre dara’ il suo apporto e sara’ fondamentale nelle primarie e soprattutto in campagna ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – “A Roma abbiamo deciso di fare le, siamo arrivati un po’ in ritardo con i tempi ma ora dobbiamo raccontare agli elettori cosa vogliamo fare. Il Pd ha in campo un’ottima candidatura, quella di Roberto Gualtieri, poi ci sono Ciani, Zevi e Caudo e speriamo ne arrivino altri perche’ sono diversee proposte che si confrontano per arrivare a una sintesi”. Lo ha dettto la capogruppo del Pd in Regione Lazio, Marta, intervenendo a Radio Roma Capitale. “Se c’e’ una questione femminile nel Pd? Monica Cirinna’ e’ una validissima parlamentare ed esponente Pd che ha deciso di rispondere all’appello di Letta sull’essere uniti in questa occasione, ma lei poteva essere ottimo nome e sono sicura che come sempre dara’ il suo apporto e sara’ fondamentale nellee soprattutto in campagna ...

Ultime Notizie dalla rete : Leonori spero Calenda contro: 'Non mi ritiro, non faccio patti con chi ha portato Roma al collasso' Marta Leonori, che oggi è consigliere regionale alla Pisana. Ma ce ne sono altri. ' Ripulire la ... Spero che alla fine evitino di mandare la destra al secondo turno. Aggiungo che secondo un sondaggio ...

Nessun passo indietro: i membri dell'Ufficio di presidenza restano al loro posto Poi Marta Leonori, Loreto Marcelli, Marta Bonafoni, Paolo Ciani, Alessandro Capriccioli, Daniele ... Dopo il percorso di aula, che spero sia molto contenuto nella tempistica, sarà compito del presidente ...

