Marx non aveva tutti i torti

(Di venerdì 14 maggio 2021) È difficile non cogliere la straordinaria lungimiranza die la sua comprensione della natura, della parabola e della direzione del capitalismo. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

Advertising

antoniacminor : @groucha_marx @Giulia_B @PerSpesso @CaterinaCoppola @danieleviotti @vitalbaa @fogliettachiara dicci qualcosa che non sappiamo già - magpiestardust : mi incuriosisce un sacco marx ma allo stesso tempo non penso si possa approfondire senza conoscere i fatti/personaggi precedenti - Teresatherry0 : RT @DuccioTessadri: Se a casa avete 1.000 libri, Primo Levi, Hannah Arendt, Marx, Pasolini, ma vi trovano il Mein Kampf (magari nella splen… - ziobaffone : @LS62014543 Che cazzo dovrebbero rivendicare, se il loro intellettuale di riferimento è povia? La sinistra dovrebb… - puporiccio : @GeneraleCujkov “La profonda ipocrisia, l’intrinseca barbarie della civiltà borghese ci stanno dinanzi senza veli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Marx non

Internazionale

perché pensi cheavesse torto sull'effetto deformante delle implicite pressioni ideologiche, ma perchécredo che esista una prospettiva libera da quelle pressioni. Di conseguenza abbiamo ...... di Susanna Nicchiarelli, in cui Romola Garai è la figlia di Karl, tre statuette per Migliori Costumi, Miglior Produttore e Miglior Compositore. Allo stesso tempomancano i malumori di chi è ...Indice dei contenuti1 L’Eredità, la diretta del 13 maggio2 L’Eredità, il gioco L’una o l’altra3 Le Quattro Date4 L’Eredità 13 maggio, i Paroloni5 Il Triello6 L’Eredità, la Ghigliottina di Nicola Condi ...Il Comune candida il progetto al bando nazionale: stazione bus in viale Europa e piazzale Marx rinnovato. Il sindaco: "Un concorso d’idee" ...