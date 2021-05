L'Italia in giallo, l'Rt in calo: perché si può riaprire davvero (Di venerdì 14 maggio 2021) Da lunedì tutta Italia in zona gialla tranne la Valle d'Aosta. I dati incoraggiano nonostante le profezie di qualche virologo che prevedeva centinaia di morti dopo le riapeture Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) Da lunedì tuttain zona gialla tranne la Valle d'Aosta. I dati incoraggiano nonostante le profezie di qualche virologo che prevedeva centinaia di morti dopo le riapeture

