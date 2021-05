La reazione di Eugenia Rigotti dopo la non scelta di Massimiliano (VIDEO) (Di venerdì 14 maggio 2021) La reazione di Eugenia Rigotti Massimiliano Mollicone è arrivato alla fine della sua avventura di Uomini e Donne. Ieri 13 maggio 2021 il tronista che ha fin da subito ricevuto gli elogi dei telespettatori per la sua storia e il suo modo di porsi, ha preso la sua decisione. Il ragazzo di origini romane era L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 14 maggio 2021) LadiMollicone è arrivato alla fine della sua avventura di Uomini e Donne. Ieri 13 maggio 2021 il tronista che ha fin da subito ricevuto gli elogi dei telespettatori per la sua storia e il suo modo di porsi, ha preso la sua decisione. Il ragazzo di origini romane era L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne Massimiliano, Eugenia è la non scelta: la reazione, Maria interviene - GossipItalia3 : Uomini e Donne Massimiliano, Eugenia è la non scelta: la reazione, Maria interviene #gossipitalianews - zazoomblog : Massimiliano Mollicone sceglie Vanessa Spoto la reazione di Eugenia: “Me ne pento”. Il commento della puntata -… - fanpage : #Uominedonne, Massimiliano sceglie Vanessa e la reazione di Eugenia è gelida - Laviniaxstyles : Sinceramente non odio eugenia e certo non la biasimo per la reazione certo i meme ci stanno ma non insultarla,di ce… -