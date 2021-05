Fonseca | l' ultima all' Olimpico | ' Lascio con grande orgoglio Nel derby una Roma equilibrata'

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ilè stata la seconda partita della sua gestione e sarà l'per lui all'. Paulo, però, in conferenza, non lascia trapelare alcuna emozione, concentrato solo sulla Lazio: '...

Il derby è stata la seconda partita della sua gestione e sarà l'per lui all'Olimpico. Paulo, però, in conferenza, non lascia trapelare alcuna emozione, concentrato solo sulla Lazio: 'Siamo tutti consapevoli dell'importanza della partita'. Per questo,...Paulodomani giocherà l'ultimo derby e la suapartita all'Olimpico. Il tecnico sarà rimpiazzato da Josè Mourinho , ma dice addio con il sorriso: 'Lascio sopratutto con grande orgoglio di ...Una vittoria per continuare a sperare nella Champions. È questo l'obiettivo reale della Juventus che si appresta ad ospitare allo Stadium l'Inter di Antonio Conte ...Sulla strada dei giallorossi c’è il derby di sabato sera contro la Lazio, l’ultimo di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. L’allenatore portoghese, nella conferenza stampa della vigilia, ha ...