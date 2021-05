Florence Nightingale | chi era e perché le è stata dedicata la Giornata delle infermiere

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ha reso onore alla categoria degli infermieri col suo operato, che considerava una vocazione religiosa. Ecco chi era. Il 12 maggio di ogni anno si celebra lainternazionalee degli infermieri. La data non è frutto del caso: il 12 maggio del 1820 nacque. In occasione dei 201 anni dall’anniversario, Google le ha dedicato un doodle (immagine inserita al posto del logo del motore di ricerca, in caso di personaggi da ricordare o speciali ricorrenze). La sua storia, che si mischia a quella con la “s” maiuscola, è così riemersa alle cronache. Considerata la fondatrice dell’assistenza infermieristica per come la intendiamo oggi, ebbe l’intuizione di applicare il rigoroso metodo scientifico, mediante la ...

L'AQUILA - In occasione del simposio annuale organizzato per celebrare la giornata dell'Infermiere, in omaggio a, fondatrice della moderna assistenza infermieristica, che nacque a Firenze il 12 maggio di 201 anni fa, il Dipartimento MeSVA dell'Università degli Studi dell'Aquila ha conferito ...In occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che si celebra proprio il 12 maggio, anniversario della nascita di, fondatrice dell'infermieristica moderna, ieri ...L’AQUILA – In occasione del simposio annuale organizzato per celebrare la giornata dell’Infermiere, in omaggio a Florence Nightingale, fondatrice della moderna assistenza infermieristica, che nacque a ...Firenze, 12 maggio 2021– La Giornata Internazionale dell’Infermiere che ricorre oggi e che è legata alla figura di Florence Nightingale, è stata l’occasione per meditare ancora una volta sulla central ...