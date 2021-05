Falsi poveri per avere i buoni spesa, 478 indagati a Vibo Valentia (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Presentavano false attestazioni per ottenere i buoni spesa Covid. Per questo i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia, dopo un'accurata attività di verifica e controllo in ambito economico coordinata dalla Procura della Repubblica della città calabrese, hanno denunciato 478 persone. False attestazioni a incaricato di pubblico servizio e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato i reati contestati. Tra i denunciati ci sono anche affiliati alla ‘ndrangheta che avevano certificato il falso pur di ottenere i buoni spesa. Si tratta di fondi stanziati per sostenere le famiglie indigenti durante la pandemia, ma che in parte sono finiti nelle tasche dei “furbetti” sparsi in ogni angolo della provincia di Vibo. I buoni ... Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Presentavano false attestazioni per ottenere iCovid. Per questo i carabinieri della compagnia di, dopo un'accurata attività di verifica e controllo in ambito economico coordinata dalla Procura della Repubblica della città calabrese, hanno denunciato 478 persone. False attestazioni a incaricato di pubblico servizio e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato i reati contestati. Tra i denunciati ci sono anche affiliati alla ‘ndrangheta che avevano certificato il falso pur di ottenere i. Si tratta di fondi stanziati per sostenere le famiglie indigenti durante la pandemia, ma che in parte sono finiti nelle tasche dei “furbetti” sparsi in ogni angolo della provincia di. I...

