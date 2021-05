Covid, via mascherine e distanziamento negli Usa: ecco quando avverrà in Italia (Di venerdì 14 maggio 2021) negli Usa dicono addio alle mascherine chirurgiche e al distanziamento sociale. Ad annunciarlo è stato il presidente Joe Biden, attraverso un tweet che suona quasi come storico: “Oggi è un grande giorno per l’America nella lunga battaglia contro il Covid-19”. Via mascherine e distanziamento negli Usa: la svolta (Foto Huffington Post)Con il progredire delle vaccinazioni, e in contemporanea, il diminuire dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei morti causa Covid, oltre oceano hanno deciso di concedere dei privilegi ai vaccinati, appunto, levare le mascherina chirurgiche, sia all’aperto quanto al chiuso, e stop al distanziamento sociale. Un doppio aspetto di cui potranno godere in pieno solamente coloro già immunizzati, ovvero, quelli ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 14 maggio 2021)Usa dicono addio allechirurgiche e alsociale. Ad annunciarlo è stato il presidente Joe Biden, attraverso un tweet che suona quasi come storico: “Oggi è un grande giorno per l’America nella lunga battaglia contro il-19”. ViaUsa: la svolta (Foto Huffington Post)Con il progredire delle vaccinazioni, e in contemporanea, il diminuire dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei morti causa, oltre oceano hanno deciso di concedere dei privilegi ai vaccinati, appunto, levare le mascherina chirurgiche, sia all’aperto quanto al chiuso, e stop alsociale. Un doppio aspetto di cui potranno godere in pieno solamente coloro già immunizzati, ovvero, quelli ...

