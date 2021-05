Covid, su Science una lettera di 18 scienziati di alto profilo: “Necessaria inchiesta rigorosa sull’ipotesi dell’incidente di laboratorio” (Di venerdì 14 maggio 2021) Teorie del complotto a parte, oggi l’ipotesi che il Covid-19 sia nato e poi fuggito da un laboratorio cinese deve essere “presa sul serio“. A dirlo sono i 18 scienziati che hanno pubblicato una loro lettera su Science. Secondo loro è necessario che vengano fatte nuove verifiche nei laboratori di Wuhan per accertare l’origine del virus. Come riporta il Corriere, il biologo David Relman dell’università di Stanford e il virologo Jesse Bloom dell’Università di Washington sostengono che la conclusione alla quale sono giunti gli ispettori dell’Oms – quella secondo cui un coronavirus del pipistrello avrebbe contaminato l’uomo attraverso un animale intermedio – non è ancora l’unica da considerare attendibile. “Dobbiamo prendere sul serio le ipotesi relative alla propagazione naturale e in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Teorie del complotto a parte, oggi l’ipotesi che il-19 sia nato e poi fuggito da uncinese deve essere “presa sul serio“. A dirlo sono i 18che hanno pubblicato una lorosu. Secondo loro è necessario che vengano fatte nuove verifiche nei laboratori di Wuhan per accertare l’origine del virus. Come riporta il Corriere, il biologo David Relman dell’università di Stanford e il virologo Jesse Bloom dell’Università di Washington sostengono che la conclusione alla quale sono giunti gli ispettori dell’Oms – quella secondo cui un coronavirus del pipistrello avrebbe contaminato l’uomo attraverso un animale intermedio – non è ancora l’unica da considerare attendibile. “Dobbiamo prendere sul serio le ipotesi relative alla propagazione naturale e in ...

