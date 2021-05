Copa Libertadores 2021 | la finale si giocherà a Montevideo con il pubblico

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Consiglio CONMEBOL, riunitosi virtualmente, ha deciso di designare la città dicome sede delladi, in programma il 20 novembre. La situazione sanitaria in Uruguay, per novembre, dovrebbe essere migliorata: il Paese spera di vaccinare un’alta percentuale della sua popolazione a luglio. FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

L'Estadio Centenario di Montevideo ospiterà la finale della Copa Libertadores di quest'anno con alcuni tifosi presenti a seconda della situazione del coronavirus in Uruguay in quel momento, come ha annunciato la Conmebol. La maggior parte della popolazione ... dove i brasiliani dell' Atletico Mineiro hanno battuto 3 - 1 i colombiani dell' America Cali nella quarta giornata del girone H della Copa Libertadores. Disordini e manifestazioni antigovernative: ... La partita di Copa Libertadores tra America Cali e Atletico Mineiro è stata funestata da gravi scontri con molti feriti fuori dallo stadio ...