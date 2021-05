Chelsea-Leicester | Tuchel | “La mia prima finale in Inghilterra | non devo lasciarmi trasportare”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ilsi appresta a giocare ladi FA Cup contro il.Champions League, ufficiale: Manchester City-si giocherà a Porto, previsti almeno 12mila tifosiI Blues affronteranno le Foxes in quel di Wembley nell'ultimo atto della coppa più antica del mondo, trofeo notoriamente importante da vincere in. Gli uomini guidati da Thomasvogliono alzare il primo trofeo della stagionedi dedicarsi interamente alla preparazione delladi Champions League contro il Manchester City. Il tecnico tedesco della compagine londinese, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, ha detto la sua in merito ai prossimi avversari.VIDEO-Arsenal, follia Jorginho: un errore dell’ex Napoli ...

L'allenatore del, Tuchel : 'FA Cup e quarto posto, due finali con il'. L'obiettivo del Chelsea è conquistare il primo trofeo, in attesa di blindare il terzo o quarto posto per poi lanciare l'assalto al Manchester City nella finale di Champions. Quello del Leicester è di ...