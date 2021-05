Caso Lugli, risolto il contenzioso con la società (Di venerdì 14 maggio 2021) Si può mettere la parola fine alla vicenda di Lara Lugli anche se la vigilanza sui diritti delle donne va tenuta alta. In serata è arrivato il comunicato della Federazione pallavolo che ha annunciato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 maggio 2021) Si può mettere la parola fine alla vicenda di Laraanche se la vigilanza sui diritti delle donne va tenuta alta. In serata è arrivato il comunicato della Federazione pallavolo che ha annunciato ...

Advertising

Gazzetta_it : #VcomeVolley Caso #Lugli, risolto il contenzioso con la società - MazzaliVanna : RT @luisarizzitelli: Caso #LauraLugli: @DifferenzaDonna interverrà nel giudizio civile a supporto della difesa “Cos’altro è se non violenza… - PaolaGiovannozz : RT @luisarizzitelli: Caso #LauraLugli: @DifferenzaDonna interverrà nel giudizio civile a supporto della difesa “Cos’altro è se non violenza… - SusannaCamusso : RT @luisarizzitelli: Caso #LauraLugli: @DifferenzaDonna interverrà nel giudizio civile a supporto della difesa “Cos’altro è se non violenza… - msargentini : RT @luisarizzitelli: Caso #LauraLugli: @DifferenzaDonna interverrà nel giudizio civile a supporto della difesa “Cos’altro è se non violenza… -