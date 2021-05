Caso Gregoretti, non luogo a procedere per Salvini. Lui: “Se torno al governo farò allo stesso modo” (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ex ministro: «La giustizia ha detto che ho fatto il mio dovere, quando tornerò al governo lo rifarò» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ex ministro: «La giustizia ha detto che ho fatto il mio dovere, quando tornerò allo ri

Advertising

LegaSalvini : ?? ++ #GREGORETTI, CASO ARCHIVIATO: SALTANO LE ACCUSE A #SALVINI ++ - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, MATTEO SALVINI DOMANI A CATANIA: VADO SERENO A PROCESSO, MA LA GIUSTIZIA VA RIFORMATA ANCHE CON I… - Giorgiolaporta : #SalviniAssolto per il caso #Gregoretti. Perché difendere i confini è dovere di un Ministro e non può essere reato!… - Esterin62237737 : RT @AngeloCiocca: ??ASSOLTO poiché il fatto NON SUSSISTE!?? Sul caso #Gregoretti, il Gup di #Catania è stato chiaro: “non luogo a procecedere… - MANU93326655 : RT @Gianmar26145917: #Catania, caso #Gregoretti: il Gup stabilisce il non luogo a procedere per #Salvini perché 'il fatto non sussiste' Com… -