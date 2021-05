Campania, zona gialla o arancione? Arriva la decisione per la regione (Di venerdì 14 maggio 2021) La Campania resta in zona gialla per la quarta settimana consecutiva. Nel monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità, la regione meridionale presenta un indice di contagio Rt inferiore a 1, pari a 0,82. Sette giorni fa era tra 0,92-0,97. In calo anche l’occupazione delle strutture ospedaliere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Laresta inper la quarta settimana consecutiva. Nel monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità, lameridionale presenta un indice di contagio Rt inferiore a 1, pari a 0,82. Sette giorni fa era tra 0,92-0,97. In calo anche l’occupazione delle strutture ospedaliere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

