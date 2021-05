Barbara d’Urso e la clamorosa gaffe in diretta: “Auguri a Little Tony” (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche le dive a volte commettono delle gaffe: è successo così infatti anche a Barbara d’Urso che nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque ha avuto un piccolo lapsus confondendo due “Tony”. Barbara d’Urso, gaffe a Pomeriggio Cinque gaffe per Barbara d’Urso che ha concluso la puntata di Pomeriggio Cinque di giovedì 13 maggio, con una gaffe eclatante: ““Amici, oggi compie 83 anni il grandissimo zio Tony, Little Tony…Little Tony? Che ho detto?! Oh dio mio!”. La regina del gossip ha confuso Little Tony con Tony Renis e ha fatto gli Auguri di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche le dive a volte commettono delle: è successo così infatti anche ache nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque ha avuto un piccolo lapsus confondendo due “”.a Pomeriggio Cinqueperche ha concluso la puntata di Pomeriggio Cinque di giovedì 13 maggio, con unaeclatante: ““Amici, oggi compie 83 anni il grandissimo zio? Che ho detto?! Oh dio mio!”. La regina del gossip ha confusoconRenis e ha fatto glidi ...

Advertising

PaolaBZ71 : RT @omamma13: #tzvip con “3 fottuti minuti”, perché criticate un programma di 3 minuti, quando anche una big come Barbara d’urso sta perden… - Unapersona009 : RT @omamma13: #tzvip con “3 fottuti minuti”, perché criticate un programma di 3 minuti, quando anche una big come Barbara d’urso sta perden… - Eugenia_Caruso : RT @omamma13: #tzvip con “3 fottuti minuti”, perché criticate un programma di 3 minuti, quando anche una big come Barbara d’urso sta perden… - malandrina9 : RT @omamma13: #tzvip con “3 fottuti minuti”, perché criticate un programma di 3 minuti, quando anche una big come Barbara d’urso sta perden… - GabrielaSansal1 : RT @omamma13: #tzvip con “3 fottuti minuti”, perché criticate un programma di 3 minuti, quando anche una big come Barbara d’urso sta perden… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D'Urso: paparazzata da Oggi con la sua nuova fiamma. Ecco chi è TorreSette