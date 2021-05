“Alessio Del Campo | “Grazie ai tifosi e alla Salernitana | non ci avete fatto sentire soli”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 14 maggio 2021) di Monica?De Santis “Voglio ringraziare la, i giocatori, l’allenatore e la proprietà.?Voglio direaigranata, agli amici e a tutta la città che dal momento in cui si è diffusa la notizia della morte di mio fratello hannoil loro affetto ai miei genitori e a tutti noi familiari. Non ci siamo mai sentitie di questo ringrazio davvero tutti”. A dirlo èDel?, fratello maggiore di Loris, il giovane tifoso della, venuto a mancare a causa di un incidente proprio nel giorno in cui la sua amata squadra del cuore conquistava la serie A. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia