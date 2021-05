1 minuto in Borsa 14 maggio 2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) (TeleBorsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Prysmian, con un importante progresso del 3,31%. I più forti ribassi si verificano su Inwit, che continua la seduta con -2,09%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +117 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,04%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Spagna, il valore dei Prezzi al Consumo è 2,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, delle Vendite al Dettaglio e della Produzione industriale. Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Tele) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Prysmian, con un importante progresso del 3,31%. I più forti ribassi si verificano su Inwit, che continua la seduta con -2,09%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +117 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,04%. Tra le variabili macroeconomiche dir peso, in Spagna, il valore dei Prezzi al Consumo è 2,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, delle Vendite al Dettaglio e della Produzione industriale. Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in ...

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.219,75 punti.

