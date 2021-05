Windows 10, l’ultimo aggiornamento blocca il PC. Fortunatamente c’è il fix (Di giovedì 13 maggio 2021) A pochi giorni dal rilascio del Windows 10 May 2021 Update, ecco arrivare i primi problemi legati a bug. Stando a quanto riportato da Windows Latest, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di Microsoft, nome in codice KB5001391, era afflitto da un bug che causava la famosissima schermata blu accompagnata dal codice errore “BAD POOL CALLER”. Il problema sembra fosse legato ad alcuni driver relativi alla tecnologia Intel Rapid Storage e, secondo le informazioni diffuse, affliggeva un numero ridotto di dispositivi. Gli utenti che hanno segnalato il problema hanno dichiarato di essere riusciti a risolverlo solamente disinstallando l’aggiornamento, ma una volta verificata la veridicità dei feedback, Microsoft è corsa ai ripari per risolvere la situazione. La causa del bug è stata identificata e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) A pochi giorni dal rilascio del10 May 2021 Update, ecco arrivare i primi problemi legati a bug. Stando a quanto riportato daLatest,del sistema operativo di Microsoft, nome in codice KB5001391, era afflitto da un bug che causava la famosissima schermata blu accompagnata dal codice errore “BAD POOL CALLER”. Il problema sembra fosse legato ad alcuni driver relativi alla tecnologia Intel Rapid Storage e, secondo le informazioni diffuse, affliggeva un numero ridotto di dispositivi. Gli utenti che hanno segnalato il problema hanno dichiarato di essere riusciti a risolverlo solamente disinstallando l’, ma una volta verificata la veridicità dei feedback, Microsoft è corsa ai ripari per risolvere la situazione. La causa del bug è stata identificata e la ...

